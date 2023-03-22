Дети мобилизованных смогут бесплатно посещать культурные мероприятия в Татарстане

В Татарстане все дети мобилизованных смогут бесплатно посещать мероприятия в учреждениях культуры региона в сопровождении одного родителя. Это следует из постановления за подписью главы регионального правительства Алексея Песошина.

«Членам семьи из числа детей до 18 лет и одному родителю (законному представителю) предоставляется право бесплатного посещения мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Республики Татарстан», — говорится в документе.

В частности, речь идет о ТЮЗе, Казанском цирке и зоопарке. Всего количество учреждений культуры, которые предоставляют подобные льготы семьям мобилизованных, составляет в настоящее время 45.

"Ъ-Казань"