Из Екатеринбурга в конце марта возобновят рейсы в Волгоград

Авиакомпания NordStar с 30 марта начнет летать из Екатеринбурга в Волгоград, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Рейсы будут выполняться по четвергам на самолетах Boeing 737-800. Вылет из Екатеринбурга в 16:30, прибытие — в 17:00. Обратный рейс из Волгограда в 18:30, прилет в Кольцово в 22:50.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Стоимость билетов — от 5 645 руб.

Рейсы из Екатеринбурга в Волгоград не выполнялись с декабря прошлого года. При этом ранее это было одно из популярных направлений у уральцев. Так, за 2022 года пассажиропоток по маршруту составил более 15 тыс. человек.

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