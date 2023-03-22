В Петербурге открыли цех с первой в России линией по выпуску сверхвысокомолекулярного полиэтилена

На заводе «НПО Спецматериалов» (разрабатывает и производит средства индивидуальной бронезащиты для армии России) в Санкт-Петербурге в тестовом режиме запущен цех с первой в России производственной линией по выпуску высокомолекулярного полиэтилена. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания города.

Спикер ЗакСа Александр Бельский, который присутствовал на открытии производства, отметил, что цех позволит укрепить обороноспособность России и создаст дополнительные условия для развития Санкт-Петербурга.

«Вы обеспечиваете безопасность наших ребят, которые находятся на передовой. Открытие новой линии в эти непростые, трудные времена – большое дело. Сейчас город последовательно предпринимает шаги для того, чтобы обеспечить 100% локализацию таких производств в России»,— отметил господин Бельский.

По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилла Соловейчика, за последние три года в городе сформирован базовый комплекс широких мер поддержки промышленных предприятий. Среди таких мер господин Соловейчик назвал помощь в предоставлении земельных участков, выделение финансирования на закупку оборудования и налоговые льготы.

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) — термопластичный полимер, пригодный для работы в экстремальных условиях эксплуатации. Может выступать в качестве заменителя стали, бронзы, полиамида, фторопласта. СВМПЭ и нити на его основе необходимы также для бронежилетов и армейских касок.

Милена Костерева