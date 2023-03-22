Учебный пункт Красноярского речного порта начал готовить слесарей по ремонту перегрузочных машин

В учебном пункте Красноярского речного порта запустили новую программу профессиональной подготовки «Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин».

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Программа содержит теоретическую и практическую части. По окончанию изучения теории учащиеся проходят промежуточную итоговую аттестацию и приступают к практическим занятиям под руководством своих наставников. После сдается единый квалификационный экзамен, который принимает экспертная комиссия предприятия.

Первая группа, сформированная из 13 работников Красноярского речного порта, уже прошла обучение. Все учащиеся, это в основном докеры-механизаторы комплексных бригад, успешно сдали экзамен, получив оценки «хорошо» и «отлично». Каждому из них выдали удостоверение о получении дополнительной профессии.

«В рамках имеющейся образовательной лицензии мы разработали новую учебную программу для повышения профессионального уровня наших работников в данном направлении. Новая программа обучения позволит оперативно проводить средние ремонтные работы перегрузочной техники без привлечения сторонних организаций, что существенно снизит время простоя техники в период навигации. В настоящее время, когда программа обучения показала свою эффективность, мы можем оказывать такие услуги и Енисейскому речному пароходству с его структурными подразделениями», – подчеркнул исполнительный директор Красноярского речного порта Анатолий Немчин.

Также это позволит предприятию экономить средства, которые пришлось бы тратить на подготовку кадров во внешних учебных центрах.

Напомним, учебный пункт в Красноярском речном порту заработал в 2022 году после длительного перерыва. Подразделение имеет необходимые лицензии и утвержденные программы обучения по специальностям стропальщик, водитель погрузчика, машинист крана (как портального, так и плавучего), а теперь еще и слесарь по ремонту перегрузочных машин.

АО «ЕРП»