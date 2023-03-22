ФАС России намерена установить тариф на услуги по транспортировке нефтепродуктов для ГНС

ФАС России опубликовала проект приказа об установлении тарифа на услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам по маршруту «Станция Тингута» — МП «Новороссийск», оказываемые ООО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС). Антимонопольная служба предлагает установить тариф в размере 1,6 тыс. руб. за 1 т нефтепродукта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Проект приказа опубликован 20 марта для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Срок ее окончания — 26 марта.

«ФАС России отмечает, что установление долгосрочных тарифов приведет к совершенствованию конкуренции между поставщиками топлива, т.к. нефтепродуктопроводы работают в режиме распределенного базиса поставки — бензин и дизель могут быть доставлены везде, где пролегают трубы. Это поможет снизить нагрузку на железнодорожный транспорт»,— пояснили в ведомстве. Срок действия тарифа составит три года, добавили в ФАС.

Олег Вахитов

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