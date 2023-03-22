Сайт-двойник для сбора персональных данных выявили в Хакасии

В Хакасии выявили мошеннический сайт-двойник для сбора персональных данных. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ, отметив, что организованы мероприятия по его блокировке через поисковые системы.

«Двойник» официального сайта «Электронные дневники и журналы» обнаружили правоохранительные органы совместно с сотрудниками республиканского министерства образования и госкомитета цифрового развития и связи Хакасии. Поддельный веб-сайт собирал информации о вводимых логине и пароле пользователя.

Кроме того, в ходе проверки доменного имени специалисты в сфере информационной безопасности ФСБ установили, что оно «функционировало на американских технических средствах».

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Илья Николаев