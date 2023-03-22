В Красноярском крае зарегистрирована региональная пионерская организация

Минюст Красноярского края зарегистрировал региональную общественную детскую пионерскую организацию им. В. И. Ленина. По данным секретаря краевого комитета КПРФ по идеологии и пропаганде Алексея Слонова, в ближайшее время устав организации будет направлен в местные отделения партии, там будет организован прием заявок от желающих вступить в пионеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По его данным, сейчас в регионе насчитывается около 1 тыс. пионеров, образован 19 пионерских дружин и восемь пионерских отрядов.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу создания единого детского и молодежного движения. Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании молодежной организации «Большая перемена». Цель этого движения – содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи и участие в воспитании детей.

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Анна Егорова