В Крыму возбудили уголовное дело по факту гибели женщины с детьми при пожаре в многоэтажке

В Крыму по факту гибели женщины и двух ее детей в многоквартирном доме в Симферополе возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, пожар произошел в квартире на пятом этаже многоэтажного дома на улице Киевской. В помещении находились 36-летняя женщина и ее дочери в возрасте трех и шести лет. Тела обнаружили пожарные, ликвидировавшие возгорание. Площадь пожара составила 2 кв. м.

«Предварительно установлено, что очаг возгорания находился в дальней комнате квартиры»,— говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее мать девочек ранее была на учете в правоохранительных органах в связи с неисполнением родительских обязанностей.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст.1 09 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В ходе расследования будут установлены причины пожара и обстоятельства гибели семьи. Действиям сотрудников системы профилактики будет дана правовая оценка.

Анастасия Донскова

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