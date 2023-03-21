На курортах Кубани суточная аренда жилья за год увеличилась на 18%

Стоимость суточного проживания в отелях и гостиницах Адлера, Геленджика и Сириуса по предварительным итогам марта 2023 года выросла на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование портала бронирования «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Средняя стоимость проживания в Адлере составляет 4,3 тыс. руб., в Геленджике — 4,7 тыс. руб., в Сириусе — 5,5 тыс. руб. Стоимость проживания в средствах размещения в Сочи за год выросла на 16% и составила 5 тыс. руб. в сутки. В Анапе показатель увеличился на 7%, до 3,2 тыс. руб., в Лазаревском — на 2% (до 3,4 тыс. руб.).

Среди морских курортов наибольший прирост показала абхазская Гагра. Цены там выросли на 36%, до 4,1 тыс. руб. Снижение отмечено в Ялте (-12%, до 3,9 тыс. руб.) и в Зеленоградске (-3%, до 4,9 тыс. руб.).

Спад спроса на отдых в Крыму эксперты связывают с осложненной транспортной ситуацией. Также отмечено снижение туристического интереса к Анапе. При этом популярность Сочи среди туристов значительно возросла на фоне закрытия других аэропортов юга России.

Анастасия Донскова

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