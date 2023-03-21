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ФАС нашла нарушения на 428 млн рублей на торгах воронежского фонда капремонта

Воронежское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило нарушения во время торгов по капитальному ремонту и строительному контролю в девяти домах-памятниках архитектуры в областном центре. Ведомство заявило, что региональный фонд капитального ремонта провел их с нарушением антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе УФАС. Сумма спорных торгов составила 428 млн руб.

Как подтвердило расследование ведомства, фонд капремонта Воронежской области «в нарушение антимонопольного законодательства» заключил с местным ООО «Атомэнергокомплект» контракты на реконструкцию девяти домов, являющихся объектами культурного наследия, и одновременно договорился с компанией о том, что она будет оказывать услуги строительного контроля — за своими же действиями. «Атомэнергокомплект» выиграл право на оба вида работ на нескольких аукционах фонда.

«Законодательство запрещает одной и той же компании одновременно проводить капитальный ремонт домов и контролировать качество выполняемых работ. Фактически такой "самоконтроль" нивелирует цели строительного контроля, что в конечном итоге может привести к ухудшению качества выполнения работ. Буде рассмотрен вопрос о привлечении виновных к административной ответственности»,— заявили в УФАС

Там добавили, что действия фонда на торгах также «лишили иных участников рынка возможности претендовать на заключение данных договоров».

В конце 2022 года, как сообщал «Ъ-Черноземье», в Воронежской области перенесли сроки программы капремонта многоквартирных домов — она была утверждена на 2023-2052 годы взамен 2014-2044 годов. Причиной стала невозможность выполнения старой программы в намеченные сроки из-за необъективной оценки требуемых работ и средств: она основывалась на нормативных сроках ремонта без учета объективной необходимости. Власти утверждают, что в мае-сентябре в регионе было проведено обследование домов, на основании которого принималось решение.

5760028 Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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