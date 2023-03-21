Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пять домов повреждены из-за обстрела брянского поселка Климово

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) территории региона.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По его словам, беспилотник обстрелял поселок Климово, расположенный в нескольких километрах от границы. Пострадавших нет. «Имеются повреждения пяти жилых домов. В настоящее время на месте уже работают все оперативные службы»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее сегодня, 21 марта, ВСУ совершили атаку на нефтепровод «Дружба» в районе нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» АО «Транснефть». Пострадавших и разрушений не было.

Районы Брянской области подвергаются обстрелам с начала проведения специальной военной операции на Украине. В регионе введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...