Пять домов повреждены из-за обстрела брянского поселка Климово

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) территории региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По его словам, беспилотник обстрелял поселок Климово, расположенный в нескольких километрах от границы. Пострадавших нет. «Имеются повреждения пяти жилых домов. В настоящее время на месте уже работают все оперативные службы»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее сегодня, 21 марта, ВСУ совершили атаку на нефтепровод «Дружба» в районе нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» АО «Транснефть». Пострадавших и разрушений не было.

Районы Брянской области подвергаются обстрелам с начала проведения специальной военной операции на Украине. В регионе введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Сергей Толмачев, Воронеж