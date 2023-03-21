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Коммерсантъ FM
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Россия и Китай выступили против размещения ядерного оружия за пределами стран-обладателей

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Кремле подписали заявление об углублении отношений в новую эпоху. В заявлении говорится, что ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами своих территорий и должны вывезти его из-за рубежа.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В документе также подчеркивается важность Совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Заявление, подготовленное по российской инициативе, было подписано 3 января 2022 года главами Великобритании, Китая, России, США и Франции.

Кроме того, Китай и Россия подтвердили в сегодняшнем заявлении, что Договор о нераспространении ядерного оружия, вступивший в силу 5 марта 1970 года, является «краеугольным камнем международных механизмов ядерного разоружения». Участниками договора являются свыше 170 стран, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, Южного Судана и КНДР.

В феврале текущего года Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). МИД РФ отмечал, что Москва продолжит соблюдать предусмотренные ДСНВ количественные ограничения. Россия считает, что необходимо воспринимать ядерные потенциалы США, Великобритании и Франции «в совокупности» и учитывать это в процессе ограничения и сокращения ядерных вооружений.

Эрдни Кагалтынов

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