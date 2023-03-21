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Коммерсантъ FM
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Ушаков допустил визит Путина в Китай

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что возможность поездки главы государства Владимира Путина в Пекин в текущем году существует. Ранее сегодня, 21 марта, председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что пригласил Владимира Путина посетить Китай в этом году.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Си прибыл в Москву вчера, 20 марта. Свой визит он начал с неформальной встречи с Владимиром Путиным. Сегодня в Большом Кремлевском дворце прошли переговоры лидеров Китая и России в расширенном составе. В них приняли участие члены правительства, Совета безопасности и главы крупных частных и госкомпаний. По итогам переговоров состоится церемония подписания документов.

Последний раз Владимир Путин посещал Китай в начале февраля 2022 года. По итогам переговоров лидеры приняли пакет документов, в том числе Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Эрдни Кагалтынов

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