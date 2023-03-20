Отец младенца, умершего от истощения в Сочи, не признал вину

Отец младенца, умершего от истощения в Сочи, отказался признавать свою вину в произошедшем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Не давая ребенку пищу, блогер-сыроед рассчитывал таким образом приучить того к сыроедству»,— говорится в сообщении.

Ранее Лазаревский районный суд Сочи заключил блогера-сыроеда Максима Лютого под стражу на время расследования обстоятельств гибели ребенка. По факту произошедшего в отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Ребенок не состоял на учете в поликлинике. По данным следствия, отец ребенка не менее трех раз забирал младенца у матери и лишал его пищи на сутки. Матери погибшего предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Анастасия Донскова

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