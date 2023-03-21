В Екатеринбурге до конца года откроется хладотерминал площадью 17,5 тыс. кв. м

Мультитемпературный хладотерминал «Восток» площадью 17,5 тыс. кв. м откроется до конца года в Екатеринбурге — окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы в третьем квартале. Он станет вторым по величине после аналогичной транспортно-логистической площадки «Север» площадью 25 тыс. кв. м, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Универсальный хладотерминал, поддерживающий температуру от -20 °С до +6°С представляет собой несколько холодильных камер, в которых можно хранить различные типы продуктов. «Восток» находится в 5 км от центра Екатеринбурга и в 6,5 км от ЕКАД, имеет отдельный заезд и выезд на Тюменский тракт. В готовом комплексе будет создано 150 новых рабочих мест.

Инвестиционный проект с 2022 года реализует строительная компания «Стройтэк». Объем инвестиций в проект составляет 1,2 млрд руб. «Наша задача помочь в вопросах привлечения резидентов, продвижения компетенций центра для обеспечения его полноценной загрузки. Чтобы инвестор был абсолютно уверен, что вложенные собственные средства окупятся»,— рассказал во время посещения хладотерминала заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин.

Центр оптовой торговли хладотерминал «Восток» станет частью проекта «Сухой порт» — крупнейшего транспортно-логистического центра страны, создание которого инициировал губернатор Евгений Куйвашев.

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Полина Хабарова