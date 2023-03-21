Госдума одобрила в первом чтении законопроект о передаче конфискованных товаров Минобороны и МЧС

Госдума в ходе пленарного заседания одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий передавать Минобороны и МЧС конфискованные товары легкой промышленности. Сейчас такие товары передаются Росимуществу и уничтожаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Законопроект был внесен в ГД правительством России. Он предполагает передачу на гуманитарные и оборонные нужды лишь конфискованных в рамках административных дел товаров. Для этого предлагается внести изменения в статью 32.4 Кодекса об административных правонарушениях.

Законодательную инициативу ранее поддержали в Минобороны, МЧС, Минпромторге, Федеральной таможенной службе, ФСБ и Росимуществе. МВД согласовало ее с замечаниями, в частности, предложило ввести механизм проверки безопасности конфискованных товаров. На документ также было получено положительное заключение Минюста.

В настоящее время изъятые в рамках административных дел товары передают в распоряжение Росимущества, а впоследствии они могут быть уничтожены. В 2022 году в законе появилась оговорка, согласно которой конфискат можно передавать на социальные нужды (в частности, медицинским, образовательным и общественным организациям), но не госструктурам.

Александр Кислов