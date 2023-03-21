На финансирование 26 госпрограмм на Кубани в 2022 году направили 383 млрд рублей

В Краснодарском крае в 2022 году на финансирование 26 ключевых госпрограмм было предусмотрено 395 млрд руб. из федерального и краевого бюджетов. Их уровень выполнения составил 97% или 383 млрд руб., сообщила пресс-служба Заксобрания Кубани.

По данным краевого парламента, приоритетными оставались программы социальной направленности. На реализацию их мероприятий фактически направлено 266 млрд руб., или 68% всех программных расходов. Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что, несмотря на новые вызовы, Кубани удалось практически полностью исполнить все намеченные планы.

«Край достиг значительных успехов как в экономическом блоке, так и в реализации госпрограмм, которые в большей части ориентированы на социальную сферу. Мы их видим. Особо отмечу работу министерства труда и социального развития в вопросе приобретения жилья для детей-сирот. Несмотря на кратный рост стоимости квадратного метра жилья, в этом направлении удалось даже перевыполнить план 2022 года», – сказал он.

Всего, по словам господина Бурлачко, в минувшем году для детей-сирот приобрели 145 квартир, что на 20 квартир больше, чем было запланировано.

Одна из болевых точек – неосвоение части денег, выделенных в том числе и в рамках федерального проекта «Чистая вода» на строительство системы водоподготовки для водовода в Темрюкском районе, отмечают в ЗСК. В общей сложности, неосвоенными оказались 17 млн руб. Глава муниципалитета Федор Бабенков пояснил, что причиной отставания стала деятельность подрядчика, который самостоятельно изменил условия госконтракта в части характеристик используемых материалов. Вопрос находится в стадии решения, утверждает он.

Такие же проблемы были в Мостовском районе: из-за действий подрядчика оказались сдвинуты сроки ввода малобюджетного спорткомплекса в Псебае. Новая организация завершит работы к лету, сообщил глава муниципалитета Сергей Ласунов

«Год от года Кубань экономически крепнет, уверенно продвигается вперед. По темпам и объемам строительства регион на сегодняшний день опережает показатели, которые были достигнуты в период Олимпиады в Сочи. Необходимо учесть все недоработки и не допустить срыва сроков по году. Вопрос мы продолжим держать на контроле», – добавил Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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