Росавиация на 26 направлений увеличила число субсидированных маршрутов

Федеральное агентство воздушного транспорта увеличило количество маршрутов региональных воздушных перевозок по программе субсидирования. Число субсидированных маршрутов увеличено на 26 направлений, до 303, сообщила «Ъ» пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно заявлению агентства, дополнительные соглашения о предоставлении субсидий в текущем году заключены с авиакомпаниями «Азимут», «Икар», «Ред Вингс», «РусЛайн», «Северный ветер», «ЮТэйр», «ЮВТ Аэро» и «Ямал». Кроме того, отбор на предоставление субсидий в 2023 году прошла авиакомпания «Северсталь».

В число новых маршрутов субсидированных авиаперевозок вошли следующие направления: Белоярский—Екатеринбург, Горно-Алтайск—Казань, Горно-Алтайск—Омск, Горно-Алтайск—Ханты-Мансийск, Екатеринбург—Горно-Алтайск, Екатеринбург—Советский, Казань—Петрозаводск, Калининград—Оренбург, Магас—Петрозаводск, Минеральные Воды—Надым, Минеральные Воды—Ноябрьск, Минеральные Воды—Ханты-Мансийск, Нижневартовск—Екатеринбург, Нижневартовск—Томск, Нижний Новгород—Петрозаводск, Нижний Новгород—Томск, Новый Уренгой—Тобольск, Петрозаводск—Екатеринбург, Петрозаводск—Калининград, Петрозаводск—Минеральные Воды, Петрозаводск—Сочи, Самара—Горно-Алтайск, Самара—Тобольск, Сургут—Чебоксары, Сыктывкар—Минеральные Воды и Ханты-Мансийск—Казань.

В 2022 году из бюджета на поддержку перевозок в России выделили рекордные 174,2 млрд руб. Также правительство заплатило авиакомпаниям за перевозку пассажиров на внутренних рейсах почти 100 млрд руб. В январе глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что ведомство планирует «снижать объемы запрашиваемых субсидий пропорциональному количеству выкупаемых самолетов». Пока в бюджете на это заложено лишь 25 млрд руб.

Эрдни Кагалтынов