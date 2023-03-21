Следствие листает блоги

Еще один блогер стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов, за последний месяц это уже второй подобный случай. На этот раз власти выдвинули претензии к Александре Митрошиной, у которой более 4 млн подписчиков, а занимается она в основном продажей образовательных курсов. По версии следствия, государство с этих продаж недополучило больше 120 млн руб. Что известно об этом деле? И почему таких разбирательств становится все больше? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @alexandramitroshina Фото: @alexandramitroshina

Схема, которую Следственный комитет вменяет блогерам, очень распространена, причем не только среди инфлюенсеров. Речь идет о превышении лимита средств, при котором действует облегченное налогообложение. Выглядит это так: если предприниматель зарабатывает меньше 219 млн руб. в год, то его отчисления невелики. Но когда объемы выручки превышают этот порог, он должен перейти на обычный режим с НДС и НДФЛ.

Вместо этого, как утверждает СК, блогеры регистрируют сеть аффилированных ИП, часть платежей проводят через них, и в итоге лимиты нигде не нарушены, в отличие от закона. С такой схемой налоговая хорошо знакома, отметил партнер фирмы Tomashevskaya & Partners Андрей Шпак: «Речь идет о том, что единый, по сути, производственный процесс искусственно делится на отдельные ячейки. Каждая из них по форме соответствует условиям, но в реальности не является самостоятельным бизнесом.

Если вы сможете доказать, что каждая такая ячейка является абсолютно самостоятельным подразделением, то обвинения могут быть и сняты, такие прецеденты есть. В обычном корпоративном бизнесе у тебя как минимум есть отдельные юрлица с разным руководством, сотрудниками и так далее, вокруг которых ты можешь строить какую-то систему доказательств. Здесь, по сути, ты один».

Так что доказать невиновность, по словам юристов, будет довольно сложно. А уголовных дел между тем становится все больше. Как пишет Forbes, в ФНС есть специальный департамент по работе с нарушениями обеспеченных граждан. Первый публичный сигнал блогерам поступил 7 марта 2023-го: тогда уголовное дело возбудили против Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее мужа.

Следственный комитет говорил, что схема идентична, только аффилированные ИП были оформлены не на сотрудников, как в случае с Александрой Митрошиной, а на мужа и других родственников. Ущерб, по версии следователей, составил около 300 млн руб. Такая практика действительно нередко встречается у российских инфлюенсеров, рассказала основательница агентства Breaking Trends Юлия Загитова:

«В последнее время все чаще блогеры и их советники используют схему, когда заводятся огромные средства на свои ИП, а потом раскидываются на других частных предпринимателей. Вместе с тем люди, которые создают контент, действительно могут в юридических вопросах и не разбираться. И определенные некомпетентные люди, сотрудники, к которым они обращаются, могут их поставить в затруднительное положение».

В середине прошлого года Митрошина уже сообщала в соцсетях о претензиях налоговой, тогда речь шла о сумме в 200 млн руб. Правда, блогер уточнила, что намерена выплатить все долги, и объяснила происходящее в том числе некачественной работой своего юриста. Сейчас на запрос “Ъ FM” она не ответила.

Вместе с тем СМИ со ссылкой на источники в рекламных агентствах говорят, что в последнее время внимание надзорных органов к этому рынку повышенное, проверки участились. Основатель продюсерского центра ПЦ Рустем Богданов считает, что это ожидаемо:

«Такая ситуация связана только с тем, что рынок инфлюенсеров — это вообще-то рупор общественного мнения. Государство особо не регулировало его, било баклуши, а сейчас спохватилось.

Что касается рекламных агентств, то крупные игроки, как правило, работают с известными брендами, с государством и с международными переводами. В этом случае уходить от налогов достаточно рискованно, так как может на корню прервать твой бизнес».

Публичных претензий к крупным участникам рекламного рынка власти пока действительно не предъявляли. А рядовых блогеров, как говорят собеседники “Ъ FM”, привлечь к ответственности проще. Правда, о тюремном заключении речи не идет: во-первых, например, Александра Митрошина, судя по блогу, находится не в России. Во-вторых, Владимир Путин подписал закон, согласно которому уголовное дело может быть прекращено в случае полной уплаты недоимки.

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Сабина Адлейба