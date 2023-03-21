Оператора связи из Петербурга осудили из-за лжеминирования станции метро «Маяковская»

В Санкт-Петербурге привлекли к административной ответственности местного оператора связи «Квантек» за пропуск звонка от мошенников, «заминировавших» станцию метро «Маяковская» в конце февраля. Признавшая вину компания получила штраф в 400 тыс. рублей, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Мировой судья судебного участка № 21 Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности ООО "Квантек" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ. Общество ранее уже привлекалось к ответственности за аналогичные правонарушения»,— говорится в сообщении.

Представители компании на суде пояснили, что инцидент произошел из-за сбоя оборудования, контролирующего трафик.

Станцию метро «Маяковская» «заминировали» 26 февраля. Тогда неизвестные звонили с республики Кипр, звонок с подменой номера на российский прошел через оборудования «Квантека». Злоумышленники сообщили о якобы заложенной в метро бомбе. Проверка показала, что информация была ложной.

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