Ушаков: Путин не планирует встречаться с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин не планирует встречу с американским коллегой Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Си прибыл в Москву вчера, 20 марта. Свой визит он начал с неформальной встречи с Владимиром Путиным, которая продолжалась четыре с половиной часа.

Ранее сегодня, 21 марта, в Большом Кремлевском дворце начались переговоры лидеров Китая и России в расширенном составе. В переговорах помимо Владимира Путина и Си Цзиньпина участвуют члены правительства, Совета безопасности и главы крупных частных и госкомпаний. С российской стороны к переговорам присоединились вице-премьеры, министры экономического блока, главы «Роснефти» и «Росатома».

В последний раз Джо Байден и Владимир Путин встречались в Женеве 16 июня 2021 года в рамках саммита Россия—США. По итогам переговоров лидеры двух государств приняли совместное заявление по стратегической стабильности.

Эрдни Кагалтынов