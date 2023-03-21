Казань оказалась в числе лидеров с наиболее активным применением фотофиксации данных о ДТП

Казань вошла в топ-5 городов-миллионников, где водители чаще других применяют фотофиксацию сведений о дорожных авариях в рамках сервиса «Оформление европротокола онлайн». Об этом сообщили в пресс-службе Российского Союза Автостраховщиков (РСА).

В Казани с ноября 2019 года 6% аварий были зарегистрированы с помощью мобильных приложений, где есть данный сервис. Это 261 ДТП на 100 тыс. человек.

Лидером здесь стал Новосибирск, где число зарегистрированных в сервисе ДТП составило 30% от всех аварий. Второе место занял Челябинск (23%). Топ-3 замкнула Уфа (13%). Казань оказалась на четвертой строчке.

"Ъ-Казань"