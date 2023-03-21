Футболист ФК «Сочи» покинул расположение сборной России из-за вирусной инфекции

Артем Макарчук вернулся в расположение ФК «Сочи» со сборов со сборной России из-за вирусной инфекции. Об этом сообщил официальный Telegram-канал национальной команды.

«По согласованию с медицинским штабом ФК “Сочи” в связи вирусной инфекцией принято решение отпустить игрока в расположение клуба», - отмечает старший врач ФК «Сочи» Владимир Хайтин.

Артем Макарчук был вызван на сборы национальной команды в начале марта 2023 года на матч с Ираном, который пройдет в Тегеране 23 марта.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram