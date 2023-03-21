Росприроднадзор поверит две реки Ленобласти после массового замора форели

Северо-Западное управление Росприроднадзора организовало проверку по факту массового замора рыбы в реках Нейма и Хревица в Ленинградской области. О белом налете на воде и мертвой форели в водоемах несколько дней назад рассказали местные жители в соцсетях.

«Для проверки фактов, изложенных в обращениях, управление проведет выездное обследование с привлечением экспертной лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО", которое будет сопровождаться отборами проб воды в реках»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии местных жителей, в реку вместе с талыми водами попали вредные вещества с местного животноводческого комплекса.

Материалы проверки Росприроднадзор планирует направить в территориальные управления Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Также к поверке подключится региональный филиал Росрыболовства.

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