Водитель, сбивший трех человек в Иглинском районе, предстанет перед судом

Иглинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя Адика Ронжина, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности в результате ДТП (п. «в» ч. 4 ст. 264). Санкции по этой статье предусматривают от пяти до 12 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службах региональных СКР и прокуратуры, вечером 1 января обвиняемый, управляя автомобилем Lada Granta, не имея водительских прав, превысил допустимую скорость на улице Ленина села Иглино, не справился с управлением и выехал на обочину, сбив троих пешеходов. В результате ДТП 18-летний житель села погиб, еще один 18-летний пострадавший получил тяжкие травмы, а 17-летняя девушка — травмы средней тяжести.

Адик Ронжин признал вину.

Майя Иванова

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