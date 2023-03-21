Уровень безработицы в Свердловской области за год снизился на 0,8%

По данным на январь 2023 года, численность занятого населения Свердловской области увеличилась на 7,6 тыс. человек (+ 0,4%), относительно аналогичному периоду 2022 года, а численность безработных уменьшилась на 15,4 тыс. (+19,9%) человек. За год уровень безработицы населения снизился на 0,8%, сообщил Свердловскстат.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ярмарка вакансий «Время работать»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В январе уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 58,9%, в том числе среди мужчин — 66,6%, женщин — 52,6%. Среди сельских жителей — 4,3%, среди городских — 2,7%.

К началу 2023 года уровень безработицы в Свердловской области составлял 3,2%. В сравнении с 2021 годом безработица снизилась на 0,5%. Согласно исследованию, средний возраст безработного — 36,8 лет, а на поиск работы в среднем декабре прошлого года уходило 5,9 месяца.

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Полина Хабарова