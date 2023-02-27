Уровень безработицы в Свердловской области снизился на 0,5%

К началу 2023 года уровень безработицы в Свердловской области составлял 3,2%, следует из исследования «РИА Новости». В сравнении с 2021 годом безработица снизилась на 0,5%. Среднее время, которое жители региона тратят на поиск работы, составляет 6,1 месяца. Свердловская область занимает 28 место по стране по уровню безработицы.

Наиболее благоприятная ситуация на рынке труда сложилась в других регионах Уральского федерального округа (УрФО) – Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, занявших первое и третье место рейтинга соответственно. На Ямале уровень безработицы составляет 1,6%, что на 0,2% меньше, чем в конце 2021 года. В Югре показатель составил 2%.

В целом по России уровень безработицы в четвертом квартале 2022 года составил 3,7%. Безработица снизилась в 76 регионах, выросла в шести и в трех не изменилась. Согласно исследованию, средний возраст безработного — 36,8 лет, а на поиск работы в среднем декабре прошлого года уходило 5,9 месяца.

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