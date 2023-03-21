УФАС обязало отменить закупку автомобиля для администрации Дуванского района

Управление ФАС по Башкирии признало обоснованной жалобу ООО «Автолайн» (Пермский край) на действия администрации Дуванского района при закупке легкового автомобиля Haval Dargo с начальной ценой контракта 3,15 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства. Контракт должны оплатить из бюджета района. В начале марта победителем было выбрано челябинское ООО «Регинас» (принадлежит Василию Рыбакову, Петру Мартынюку и Сергею Попову). .

Антимонопольное ведомство поддержало доводы заявителя по поводу необоснованного отклонения его заявки со ссылкой на предоставление недостоверной информации о стране-производителе предлагаемого автомобиля. Комиссия управления установила, что в заявке участника закупки имеются все необходимые документы, подтверждающие местонахождение производства автомобиля, отмечается в сообщении.

Администрация района отменила первоначальный протокол подведения итогов и заключила контракт с «Автолайном».

Автомобиль, Haval Dargo или эквивалент, необходимо доставить в течение пяти дней с даты заключения контракта. Он должен быть не ранее 2022 года выпуска, без пробега. Поставщик должен дать гарантию — три года или 150 тыс. км пробега.

ООО «Автолайн» зарегистрировано в мае 2020 года. Владельцем является Елена Фикштейн. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В 2021 году выручка компании равнялась 17,2 млн руб., чистая прибыль — 3 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте