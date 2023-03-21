Годовая инфляция в Удмуртии замедлилась до 12,13% в феврале

В феврале в Удмуртии годовая инфляция замедлилась до 12,13% после 12,77% в январе, сообщает пресс-служба Банка России. Однако данный показатель оказался выше, чем в целом по стране и в ПФО — 10,99% и 10,90% соответственно. На динамику повлияли расширение предложения ряда товаров, снижение давления со стороны издержек производителей, сдержанная потребительская активность и эффект высокой сравнительной базы прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, годовой прирост цен на продовольственные товары в Удмуртии в феврале составил 9,71%, месяцем ранее —10,84%. Это связано с расширением предложения отдельных продуктов питания, а также снижением давления со стороны издержек производителей.

Так, снизились цены на зерновые и сою из-за рекордного урожая прошлого года, в результате чего увеличились объемы производства комбикормов. Это, в свою очередь, привело к снижению издержек животноводов на приобретение кормов и замедлению роста цен на молочную продукцию.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в Удмуртии в феврале составил 13,04%, в январе — 13,38%. Это связано со сдержанной потребительской активностью, а также с развитием параллельного импорта. В частности, за счет развития механизма параллельного импорта увеличилось предложение бытовой техники, что поспособствовало сокращению годового прироста цен на стиральные машины и холодильники.

Годовой прирост цен на услуги уменьшился до 14,33% после 14,68% месяцем ранее, что связано с эффектом высокой сравнительной базы прошлого года. Так, в феврале 2022 года цены на услуги автомоек увеличились из-за роста издержек поставщиков услуг. Однако в этом году повышения цен не наблюдалось, что в итоге привело к уменьшению прироста цен.