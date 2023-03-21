В Ярославле начнут проектирование нового Суринского путепровода

Региональные власти предлагают начать немедленное проектирование реконструкции Суринского путепровода в Ярославле. Об этом на оперативном совещании заявил ярославский губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суринский путепровод в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Суринский путепровод в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Для начала проектных работ мэрия Ярославля получит целевую субсидию из областного бюджета.

«Это один из самых оживленных участков транспортной сети. Путепровод находится в очень плачевном состоянии. Он был построен в 90-х годах, и сейчас требуется не просто замена асфальтового покрытия, а полная реконструкция объекта с учетом современных нормативных требований и роста транспортной нагрузки. В связи с этим приняли решение выделить из областного бюджета средства на проектирование объекта»,— заявил Михаил Евраев.

Источники финансирования самого капремонта пока не называются. Как сообщал «Ъ-Ярославль» мэр Ярославля Артем Молчанов оценил работы в 2 млрд руб.

Андрей Иванов