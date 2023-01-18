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Участники организованной группы из Оренбуржья осуждены за убийство бизнесменов

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух 31-летних участников организованной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в преступлениях по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), п.п. «а», «в», «ж», «з», «и», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.ч. 3, 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Решение принял Оренбургский областной суд. Об этом сообщает областная прокуратура.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил одному из мужчин наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, второму соучастнику – 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев»,– говорится в сообщении.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Суд выяснил, что в 2015 году обвиняемые создали организованную группу, и весной того же года ее участники подожгли в Оренбурге два автомобиля. Затем с декабря 2016 по июль 2017 года они с другими членами группировки похитили и убили двух неустановленных мужчин. Следствие считает, что это было сделано в порядке «тренировки навыков причинения смерти, из хулиганских побуждений».

Также один из обвиняемых в январе 2018 года в Оренбурге убил бизнесмена с малолетним сыном. При этом машину жертвы угнали и сожгли.

Кроме того, в мае 2019 года указанный обвиняемый убил в Оренбурге бизнесмена, его жену и водителя, а затем попытался угнать автомобиль предпринимателя, считают правоохранители. Он же с другим членом группы в мае 2020 года участвовал в убийстве еще одного бизнесмена и угоне его машины.

Ранее было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предполагаемого лидера ОПГ из Орска Сергея Корчагина и жителя Оренбурга Василия Саввона. По версии силовиков, Сергей Корчагин организовал убийство трех криминальных авторитетов, а также покушение на убийство еще семи человек. Василий Саввон в составе ОПГ «совершил убийство и покушение на убийство четырех человек», считают силовики. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 12,5 млн руб.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Прокуратура утвердила обвинение для членов ОПГ».

Георгий Портнов

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