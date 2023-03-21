Основными локомотивами экономики Краснодарского края в начале 2023 года стали развитие производства в рамках импортозамещения, рост грузооборота портов и сохранение благоприятной конъюнктуры на рынке недвижимости. Такие выводы сделали аналитики в новом выпуске доклада Банка России, опубликованного на сайте регулятора. О том, что стало причиной смены приоритетов в региональной экономике — «Ъ-Кубань» рассказал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.



Александр Гостев

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«В настоящее время идет переориентация логистики на восток и юг, что существенно меняет транспортные потоки внутри страны. Впервые за долгое время в лидеры по оборотам вышли дальневосточные и южные порты. Кубанские гавани серьезно нарастили объемы благодаря модернизации оборудования, частичной замене инфраструктуры и доработке программного обеспечения. Все это вкупе с активной перестройкой регионального бизнеса на альтернативных поставщиков помогло увеличить грузопотоки в южном направлении. Например, Новороссийск занял второе место среди отечественных портов, увеличив за год контейнерооборот на 8%, а Таманский терминал навалочных грузов, благодаря модернизации оборудования, смог вдвое ускорить разгрузку вагонов. Принимая во внимание, что общий контейнерооборот в целом по России упал почти на четверть, грузооборот портов Черноморо-Азовского бассейна в январе вырос почти на 23%.

Кроме растущего грузооборота южных портов экономику региона поддерживают госпрограммы по импортозамещению. Местные компании при поддержке краевой администрации могут получить через Фонд развития промышленности льготные займы по 12 различным направлениям. И кубанский бизнес активно использует свой потенциал по поиску и созданию аналогов продукции, которая после введения санкций стала недоступна российским компаниям.

У нас есть уникальный случай, когда предпринимателям из Каневского района пришлось самостоятельно сконструировать недостающую деталь оборудования. После долгих поисков им так и не удалось найти импортных аналогов, а уже существующие в России варианты не отвечали запросам бизнеса. Тогда конструкторы кубанского предприятия с нуля сами создали необходимую деталь. В итоге удалось сократить затраты на ремонт в десятки раз. Другое машиностроительное предприятие региона смогло успешно заменить часть немецкого и японского оборудования на то, которое производится на одном из российских заводов. А вот от поставок аналогичного оборудования из Китая компании пришлось отказаться из-за сложной схемы приобретения.

Большинство региональных девелоперов не отмечают падения оборотов на рынке недвижимости, в то время как в стране сложился обратный тренд. Жилье в Краснодарском крае продолжают покупать, в том числе приезжие из других регионов ЮФО и СКФО. Правда, доля таких покупок существенно сократилась в 2022 году. Основная причина – неработающие аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике. Поддерживали спрос на кубанскую недвижимость переселенцы из Херсонской области, которые приобретали дома и квартиры с помощью жилищных сертификатов.

Добавлю, что по данным ежеквартального опроса банков в апреле-июне 2023 года кредитные организации ожидают некоторого восстановления спроса на кредиты как в корпоративном сегменте, так и в рознице по сравнению с первым кварталом текущего года. Банки Краснодарского края в первом полугодии не планируют существенно менять параметры кредитования».

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