ВТБ на Среднем Урале возглавила бывший управляющий пермским филиалом «Открытия»

Управляющим ВТБ в Свердловской области назначена Валентина Жильцова. Новый руководитель продолжит усиливать позиции розничного и корпоративного бизнеса банка в регионе, а также развивать сеть отделений на Среднем Урале. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Валентина Жильцова работает в банковской сфере более 15 лет, занимала руководящие должности в пермских подразделениях Альфа-Банка, МДМ-Банка и «Уралсиба». С 2018 года возглавляла банк «Открытие» в Перми.

О планах по объединению банка «Открытие» и ВТБ стало известно в апреле 2022 года. В общую группу также должен был войти Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Сделка по продаже «Открытия» ВТБ состоялась 22 декабря 2022 года, ее сумма составила 340 млрд руб. После слияния к активам группы ВТБ добавились 3,5 трлн руб. (к 20 трлн руб.) и 2,5 трлн руб. средств клиентов (к 15 трлн руб.). В начале февраля банки начали создавать единую банкоматную сеть.