На месте трех петербургских электростанций появится общественное пространство

Генерирующая компания ТГК-1 (входит в «Газпром») в рамках реновации территории трех исторических электростанций в центре Санкт-Петербурга планирует создать на их месте общественное пространство с деловыми и спортивными объектами. Реновация объектов предусмотрена дорожной картой, подписанной властями города на полях ПМЭФ-2022, пишет «Деловой Петербург».

В единое общественное пространство планируется объединить территории электростанций на Обводном канале, набережной реки Фонтанки и Новгородской улице. Сейчас объекты административно объединены и находятся в ведении ТГК-1 с 1999 года. Часть построек станций являются выявленными памятниками архитектуры.

«В связи с проводимой компанией работой по созданию современных энергоэффективных генерирующих мощностей для надежного обеспечения города электроэнергией и теплом выработавшее свой ресурс оборудование станций Центральной ТЭЦ выводится из эксплуатации. На освобождающихся площадках предполагается создание общественно-деловых зон, включающих образовательные, культурные и спортивные пространства, детские центры, места для работы и отдыха»,— сообщали о ходе проекта в «Газпроме».

Ранее «Газпром» планировал возведение на территориях станций жилых и деловых комплексов, но проект был отклонен в связи с несоответствием Генплану Петербурга.

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