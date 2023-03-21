Новым управляющим ВТБ в Свердловской области назначена Валентина Жильцова, сообщила пресс-служба банка. Ранее она возглавляла банк «Открытие» в Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова

Фото: Пресс-служба ВТБ Управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова

Фото: Пресс-служба ВТБ

Опыт управления Валентины Жильцовой в банковской сфере — более 15 лет. За это время она занимала руководящие должности в пермских подразделениях «Альфа-Банка», «МДМ-Банка» и «Уралсиба», а с 2018 года возглавляла «Открытие».

Ранее пост управляющего ВТБ на Урале занимал Алексей Долгов. Как сообщал «Ъ-Урал», в сентябре 2022 года он покинул должность по собственному желанию.

Сеть ВТБ в Свердловской области представлена 41 отделением в 20 муниципалитетах. По итогам 2022 года розничный портфель кредитов банка превысил 142 млрд руб., объем средств населения на счетах и депозитах — более 78 млрд руб.

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Полина Хабарова