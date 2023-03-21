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На портале ярославского правительства заработал раздел о модернизации общественного транспорта

На портале правительства Ярославской области создан раздел о модернизации общественного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Новый автобус в Ярославле

Новый автобус в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новый автобус в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В ярославском правительстве уточняют, что новый раздел содержит весь объем информации о модернизации общественного транспорта в Ярославской агломерации, включая актуальные схемы движения транспорта, их отличие от прежних маршрутов, контроль за перевозчиками. Новый ресурс сделан по поручению губернатора Михаила Евраева в рамках проекта «Открытая власть».

«Работа общественного транспорта — важный и чувствительный вопрос, который касается большинства жителей региона. Поэтому любые изменения в этой сфере должны проходить максимально открыто. Сейчас мы уделяем повышенное внимание модернизации пассажирских перевозок в Ярославле и Ярославском районе. Каждый этап подробно обсуждаем с экспертами, привлекаем общественность, СМИ. Важно, чтобы люди получали полную и достоверную информацию о модернизации. Наша задача — провести модернизацию максимально прозрачно и в интересах людей»,— заявил Михаил Евраев.

В ярославском правительстве подчеркнули, что понимать суть транспортных изменений должны не только пассажиры, но и перевозчики и работники транспортных компаний.

«Модернизация сферы пассажирских перевозок — сложный процесс, требующий разъяснений и уточнений на каждом этапе. Важно, чтобы все — и пассажиры, и работники транспортных предприятий — понимали суть изменений и получали достоверную информацию из первых уст. Сейчас в разделе размещен базовый блок данных, обновлять и дополнять его планируется регулярно,— сообщил первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Проект «Открытая власть» не будет ограничен только транспортной тематикой. По поручению ярославского губернатора здесь планируется размещать данные и по другим значимым для региона вопросам.

Андрей Иванов

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