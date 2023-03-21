В Башкирии инфляция снизилась до 9,7%

В феврале инфляция в Башкирии снизилась до 9,7%, что на 1,1% меньше, чем месяцем ранее, сообщает пресс-служба Нацбанка республики.

В регионе замедлился рост цен на некоторые продукты питания, среди которых фарш, пельмени, сыр и сливочное масло, сахар, подсолнечное масло и мука. Это связано с ростом производства мяса и молока и высоким уровнем сбора урожая сахарной свеклы и зерновых культур, отмечено в сообщении.

За счет сдержанного спроса и роста предложений замедлился рост цен на автомобили, шины, бытовую технику и электронику, бытовую химию и косметику.

Карина Мамаева

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