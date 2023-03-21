На Крымском мосту увеличат количество сотрудников и техники при досмотре

Для ликвидации пробок на Крымском мосту в преддверии курортного сезона в пунктах пропуска увеличат количество сотрудников и техники при досмотре автомобилей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам заседания совмина региона.

«Там были какие-то задержки, скопления машин в основном из Краснодарского края на праздники. Можем сказать, что коллеги из ФСБ уже там системно обеспечивают безопасность, а с точки зрения количества пропускаемых машин, мы эту задачу решим», - отметил Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что сейчас на Крымском мосту замеряют время прохождения машинами проверок и оформления, чтобы решить вопрос с пробками. Сергей Аксенов уточнил, что пока речь идет только о легковых автомобилях. Однако в будущем планируется открыть Крымский мост и для большегрузов.

После теракта 8 октября, когда был подорван грузовик, по Крымском мосту разрешается передвигаться только легковым автомобилям. Это связано с тем, что были обрушены два пролета автомобильной части моста. 23 февраля движение автомобилей по обеим частям Крымского моста было полностью восстановлено.

17 марта на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что по Крымскому мосту планируют запустить движение небольших грузовиков с полным досмотром и пустых грузовых машин.

Татьяна Ручкина

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