Жители Удмуртии отказываются от работы после собеседования из-за низкой зарплаты, неподходящих условий и состояния санузлов

В столице Удмуртии после успешного прохождения собеседования от работы отказывались 46% опрошенных жителей. При этом женщины чаще мужчин говорят «нет» — 53% против 40%. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Так, чаще всего причиной отказа становится низкая зарплата — так ответили 23% опрошенных жителей. Еще для 19% причиной стало несоответствие обещаний реальности, неподходящие условия — 17%. Каждый девятый респондент признался, что получил более выгодное предложение, каждый десятый— что его смутил слишком большой список обязанностей.

Среди причин отказа также оказалась «серая» зарплата и неофициальное трудоустройство, удаленность офиса от дома, отсутствие симпатии к руководству, плохие отзывы и атмосфера в коллектива. Кроме того, упоминалась необходимость прививаться от коронавируса, непрохождение медкомиссии, призыв в армию и состояние санузлов в офисе.