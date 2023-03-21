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Ярославская полиция возбудила уголовное дело по вырубке Прусовского леса

Отдел полиции по Ярославскому району регионального УМВД возбудил уголовное дело по статье вырубка лесных насаждений в особо крупном размере в районе села Прусово. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Вырубленная часть леса

Вырубленная часть леса

Фото: Прокуратура Ярославской области

Вырубленная часть леса

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как уточняют в ведомстве, к возбуждению уголовного дела привела проверка прокуратуры Ярославского района по поводу продажи земель лесного фонда в районе так называемых «Прусовских карьеров».

«Установлено, что в 2011 году администрация Ярославского муниципального района предоставила в собственность дачному некоммерческому партнерству "Звенящие сосны" земельный участок, фактически относящийся к землям лесного фонда. В соответствии с положениями Лесного кодекса Российской Федерации земли лесного фонда являются федеральной собственностью. Органы местного самоуправления правом на распоряжение указанными землями не обладают»,— пояснили в региональной прокуратуре.

На участке была проведена частичная вырубка лесных насаждений, что и привело к возбуждению уголовного дела. Следствие считает, что лесному фонду РФ был причинен ущерб в 900 тыс. руб. В прокуратуре настаивают и на возбуждении второго уголовного дела — в отношении чиновников администрации Ярославского района

«Должностные лица администрации Ярославского муниципального района, приняв решение о передаче земельного участка лесного фонда, превысили свои должностные полномочия. С учетом изложенного прокуратура Ярославского района вынесла постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)»,— добавили в прокуратуре.

Следственный комитет решение о возбуждении уголовного дела пока не принял. Кроме того, сейчас идут судебные тяжбы по правомерности передачи земли в собственность дачного некоммерческого партнерства. Ярославский районный суд иск прокуратуры не удовлетворил, апелляция находится на рассмотрении в областном суде.

Андрей Иванов

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