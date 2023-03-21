НИТЕЛ планирует выплатить 100 млн рублей дивидендов за 2022 год

Прибыль ПАО «Нижегородский телевизионный завод имени Ленина» (НИТЕЛ, Нижний Новгород, производит радиолокационную аппаратуру) по итогам 2022 года составила 890 млн руб. (-11% к 2021 году). Совет директоров рекомендовал акционерам направить 100,4 млн руб. на выплату дивидендов, а остальные средства не распределять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По итогам 2021 года НИТЕЛ выплатил 598,9 млн руб. дивидендов из расчета 96 руб. на каждую акцию. В этом году совет директоров предложил начислить по 1,5 руб. на ценную бумагу, следует из сообщения компании.

В конце 2022 года контроль над ПАО НИТЕЛ приобрели структуры, близкие к владельцу «НК Банка» Виктора Григорьева. На нижегородском заводе увеличение уставного капитала более чем в десять раз и продажу контрольного пакета акций назвали сделкой для дальнейшего развития предприятия в составе промышленного холдинга «Динамика» господина Григорьева.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Новые акционеры появились на радарах».

Анастасия Еремина