Челябинца обвиняют в обналичивании денег и мошенничестве на 38 млн рублей

В Челябинске суд заключил под стражу 32-летнего горожанина, обвиняемого к незаконной банковской деятельности, созданию фиктивных юридических лиц и мошенничестве. Преступления совершались в составе организованной группы, сумма незаконного дохода составила около 9 млн руб., а размер причиненного ущерба почти 40 млн, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Преступления вывили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка. По версии следствия, фигурант оказывал услуги по выводу средств в наличный оборот в Челябинске, а также в Свердловской и Курганской областях. Он занимался кассовым обслуживанием юридических лиц по определенной схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Нелегальный финансист использовал реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. По предварительным данным, от незаконной банковской деятельности челябинец получил доход в размере около 9 млн руб. Кроме того, с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний одному из банков был причинен ущерб в сумме около 38 млн руб.

Во время обысков, прошедших в ходе расследования уголовных дел, в доме фигуранта полицейские изъяли компьютеры, четыре сотовых телефона, 350 тыс. руб. и валюту.