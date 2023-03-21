В Нижнем Тагиле открыли мобильный пункт отбора на службу по контракту

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) открыли мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Он проработает до 24 марта, после чего отправится в другие города региона. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Пункты отбора работают каждую неделю в различных муниципалитетах области. Сотрудники пункта отвечают на проблемные вопросы желающих служить по контракту, и оказывают им содействие в сборе и оформлении документов. Набор проводится на добровольной основе. Контрактники могут самостоятельно выбрать воинскую часть для прохождения службы.

Напомним, на прошлой неделе в соцсетях появилась информация, что жителю Свердловской области пришла повестка с пометкой «Для отправки в зону проведения СВО». Власти региона назвали информацию фейком.

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