Свердловские власти назвали фейком информацию о повестках для участия в СВО

В Свердловской области не распространяются повестки с пометкой «Для отправки в зону проведения СВО». Об этом заявили в департаменте информационной политики региона. «Сведения о существовании и распространении подобных повесток являются фейком»,— заверили в департаменте.

Уточняется, что в повестках для вызова в военкомат используют формулировки «Мед. освидетельствование», «Заседание призывной комиссии», «Уточнение военно-учетных данных», «Отправка в воинскую часть», «Прохождение альтернативной гражданской службы».

Повестку вручают только работники военкомата либо руководители или уполномоченные представители организации, если это происходит по месту работы или учебы. В случаях, если повестка пришла другим способом, гражданам рекомендуют обратиться для уточнения информации в военкомат или позвонить на горячую линию по номеру 8-800-101-91-11.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают новую волну мобилизации. «Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется, что касается обновления базы данных и уточнений, это постоянная работа, по всем деталям нужно обращаться непосредственно в военкоматы»,— сказал господин Песков.

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