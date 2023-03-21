Роспотребнадзор: случаи бешенства среди людей в Краснодарском крае в 2022 году не регистрировались

В 2022 году на территории Краснодарского края случаев заболевания бешенством среди людей не зарегистрировано, рассказала «Ъ-Кубань» руководитель управления Роспотребнадзора по краю Мария Потемкина. При этом число нападений собак на людей увеличилось на 2,3%. За минувший год зарегистрировано 2593 случая укусов животными, 1097 пострадавших — дети.

В декабре 2022 года вспышка опасного заболевания была выявлена в Новокубанском районе Кубани. Вирус бешенства обнаружили у бездомного кота, который обитал на одном из подворий поселка Первомайский муниципального образования.

До сих пор эффективных методик лечения бешенства не существует. Единственным решением является своевременная вакцинация.

Наталья Решетняк

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