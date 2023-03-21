В Норильске возбуждено дело о сожжении свалок, после выделения 61 млн рублей на их ликвидацию

Руководство муниципального казенного учреждения «Управление экологии Норильска» подозревают в превышении должностных полномочий при заключении контракта на 61 млн руб. с местной компанией «Стройбытсервис». Предприятие, согласно условиям контракта, заключенного в апреле 2022 года, должно было ликвидировать несанкционированные свалки в поселке Снежногорск и утилизировать отходы, рассказал «Ъ-Сибирь» источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, исполнитель услугу не оказал, а попросту сжег площадки с мусором. В отношении руководства учреждения возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ст.286 УК РФ). Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

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Лолита Белова