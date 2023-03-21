Краевой спорткомплекс получил убыток на фоне роста расходов с началом работы второй очереди

ООО «СК “Олимпия-Пермь”», управляющее одноименным спортивным комплексом на ул. Мира, 41, раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 56,9 млн руб.— с 286,6 до 343,5 млн руб. При этом компания вновь продемонстрировала чистый убыток в размере 3,4 млн руб. До этого «Олимпия» показала убыток 19,1 млн руб. в 2020 году, когда действовали ковидные ограничения, в 2021-м ей удалось выйти из убытков и получить бухгалтерскую прибыль в сумме 23,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Гендиректор ООО «СК “Олимпия-Пермь”» Сергей Комонов пояснил «Ъ-Прикамье» отрицательный финансовый результат общества в 2022 году тем, что пропорционально выручке выросла и себестоимость оказания услуг.

«Самое значительное увеличение расходов связано с обслуживанием и ремонтом оборудования. Оно вызвано ростом цен на материалы и комплектующие в связи с введением санкций в отношении России. Также увеличились расходы на содержание здания, площадь которого после ввода в эксплуатацию реконструированной части возросла на 70%»,— пояснил топ-менеджер. В министерстве отметили, что убыток «является нормальным для недавно запущенного в работу инвестиционного проекта». «Любой новый проект требует времени для развития. Потенциал для этого у спорткомплекса имеется»,— рассказал господин Комонов. Он также обратил внимание, что и 2021 год «Олимпия» фактически завершила с убытком: отраженная в отчетности прибыль образовалась за счет учтенного в прочих доходах списания кредита на возобновление деятельности, который выдавался организации в рамках господдержки в условиях коронавируса.

При этом осенью 2022-го глава минспорта Пермского края Татьяна Чеснокова заявляла, что по итогам года спорткомплекс сможет восстановить доходную часть и достичь доковидных финансовых показателей, когда чистая прибыль учреждения достигала почти 40 млн руб.

ООО «СК “Олимпия-Пермь”» было зарегистрировано в 2006 году, тогда же состоялось открытие спорткомплекса. Учредителями общества являются минспорта Прикамья (80,42% в уставном капитале) и подконтрольное региональному минстрою АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (19,58%). В июне 2021 года была введена в эксплуатацию после реконструкции вторая очередь спорткомплекса. С осени 2022 года в управлении ООО «СК “Олимпия-Пермь”», помимо этого объекта, находится также УДС «Молот» на ул. Лебедева, 13, который АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) выкупило в рамках банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы».