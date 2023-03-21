Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Завод «Ижсталь» в Ижевске подключил сталеплавильную печь к системе газоочистки для прекращения выбросов

Завод «Ижсталь» в столице Удмуртии завершил реализацию проекта по прекращению выбросов от сталеплавильного производства стоимость более 300 млн руб. Как сообщает пресс-служба предприятия, речь идет о подключении сталеплавильной печи ДСП-25, которая не соответствовала экологическим требованиям, к современной системе газоочистки.

Фото: пресс-служба завода «Ижсталь»

Фото: пресс-служба завода «Ижсталь»

Так, в прошлом году завод смонтировали газоход, который соединил печь с современной установкой газоочистки, а на крыше цеха установили вытяжной зонт для улавливания остаточных газов. Здесь также построили пылеосадительную камеру. Для этого потребовалось в общей сложности более 500 т различных металлоконструкций.

Кроме того, завод ввел в эксплуатацию новую насосно-аккумуляторную станцию и дымосос, а также оснастил дополнительным оборудованием участок водоподготовки.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...