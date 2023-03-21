Завод «Ижсталь» в Ижевске подключил сталеплавильную печь к системе газоочистки для прекращения выбросов

Завод «Ижсталь» в столице Удмуртии завершил реализацию проекта по прекращению выбросов от сталеплавильного производства стоимость более 300 млн руб. Как сообщает пресс-служба предприятия, речь идет о подключении сталеплавильной печи ДСП-25, которая не соответствовала экологическим требованиям, к современной системе газоочистки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба завода «Ижсталь» Фото: пресс-служба завода «Ижсталь»

Так, в прошлом году завод смонтировали газоход, который соединил печь с современной установкой газоочистки, а на крыше цеха установили вытяжной зонт для улавливания остаточных газов. Здесь также построили пылеосадительную камеру. Для этого потребовалось в общей сложности более 500 т различных металлоконструкций.

Кроме того, завод ввел в эксплуатацию новую насосно-аккумуляторную станцию и дымосос, а также оснастил дополнительным оборудованием участок водоподготовки.