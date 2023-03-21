Жителя Анапы осудили на 3,5 года за нападение с ножом на полицейского

Анапский районный суд назначил жителю Анапы 3 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

23 ноября 2021 года Олег Комаров поссорился с братом, пришел к нему во двор и в состоянии алкогольного опьянения порезал ножом шины стоящих во дворе автомобилей, причинив ущерб более чем на 50 тыс. руб. От приехавших на место полицейских мужчина попытался скрыться через огород. В одного из них он выстрелил из травматического пистолета. Полицейский не пострадал, поскольку был в бронежилете. Другой сотрудник полиции схватил подсудимого за руку, чтобы обезвредить его и выбить пистолет, но Комаров ударил его ножом в шею.

В судебном заседании мужчина заявил, что не знал, что перед ним сотрудник полиции. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 167 и ч. 2 ст. 318 УК РФ. Суд лишил его свободы. Приговор был обжалован, но судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для его изменения. Приговор вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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