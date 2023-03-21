В Железноводске будет построен санаторий за 2 млрд рублей на 340 мест

В курортной зоне Железноводска инвестор построит новый санаторий стоимостью 2 млрд руб. Объект будет рассчитан на 340 мест, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Евгений Бакулин. Новый комплекс появится в городе к 2026 году.

Кто именно выступает инициатором проекта — не уточняется. Объект обеспечит городу 200 новых рабочих мест.

«Это новый инвестор и для Железноводска строительство нового санатория даст, в первую очередь, увеличение прибыли, ведь наше активное развитие происходит за счет курортных сборов», — написал Евгений Бакулин.

Анастасия Назарова